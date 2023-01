Pedro Santos renova com o Sp. Braga

Pedro Santos renovou esta sexta-feira o contrato com o Sp. Braga até 2025. O médio de 22 anos é uma das referências da equipa B e esta época estreou-se pela formação principal frente ao Paços de Ferreira para a Taça da Liga"Encaro este desafio com muita felicidade. É mais um sinal que o clube dá de confiança em mim e isso faz com que a responsabilidade aumente. Vou continuar a ser a mesma pessoa, a trabalhar todos os dias para que mais coisas boas aconteçam. Estou no meu quinto ano no SP. Braga, o clube entendeu agora renovar por mais dois anos, o que é sinal que está satisfeito com o que tenho feito e que espera grandes coisas de mim", começou por referir, frisando que "é muito focado no trabalho e por isso as coisas têm corrido bem"."O Sp. Braga transmitiu-me valores não só dentro de campo mas também fora dele. Ensinou-me a ser uma pessoa trabalhadora, humilde e é isso que quero continuar a ser no futuro. Jogar pelo SP. Braga é um grande orgulho. O Clube tem crescido muito nos últimos anos, está cada vez mais forte e estou muito satisfeito por continuar a representar estas cores", continuou.Pedro Santos estabeleceu também objetivos: "Já me estreei pela equipa principal e agora gostava de jogar pela primeira vez na Primeira Liga ainda este ano. Mas estou na equipa B e gostava muito de poder subir de divisão. A Liga 3 é um espaço competitivo de muita intensidade, jogamos contra jogadores mais velhos, com mais experiência e é bom para evoluirmos. Sinto que sou uma referência na equipa B por aquilo que é o meu trabalho e procuro passar aos mais novos os ideais do Clube e a importância que é vestir a camisola do Sp. Braga".