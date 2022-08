Pedro Santos tem "boas expectativas para o futuro" do Sp. Braga B

O médio Pedro Santos é um dos jogadores que transita da época passada e que integra o lote de capitães do Sp. Braga B. Em declarações à comunicação dos arsenalistas, divulgadas esta sexta-feira, fez um balanço da pré-temporada que ainda decorre e já colocou os olhos no arranque da temporada oficial na Liga 3 e na Premier League International Cup."Nos jogos que já fizemos mostrámos que a identidade está bem definida e que as ideias da equipa técnica estão a ser bem assimiladas por nós. Fizemos boas exibições contra adversários que jogam de forma diferente e elas dão-nos expectativas boas para o futuro", começou por afirmar o jovem de 21 anos.E prosseguiu assim: "Temos tido mais posse de bola em todos os jogos e temos criado mais situações de golo que os adversários. Vamos entrar em todos os jogos para conquistar os três pontos e queremos ser dominadores. Quando não conseguirmos ser dominadores como gostamos, vamos saber adaptar-nos de forma a sairmos vitoriosos."Sobre o trabalho diário, desta feita sob comando de Custódio Castro, o médio foi taxativo. "A proposta de jogo da equipa técnica foi aceite por nós porque identificámo-nos com ela. Trabalhamos todos os dias para chegarmos à nossa melhor versão e tenho a certeza de que quem acompanhar os nossos jogos vai gostar de ver o Sp. Braga B jogar", garantiu.Pedro Santos concluiu depois: "Além da maioria já ter um ano de experiência na Liga 3, temos uma equipa com muita qualidade e todos os jogadores dão garantias. Nos treinos a intensidade de todos é máxima e nesta equipa a postura tem de ser essa. Só quem der o máximo no treino estará mais perto de jogar."