Perguntaram a Castro se gosta mais do Sp. Braga ou do FC Porto... e o médio respondeu assim

O médio André Castro foi o primeiro convidado do novo podcast do Sp. Braga, designado como 'Pod: Ser do Braga' e conduzido por Rui Xará. Uma conversa informal que passou por vários temas e, claro está, com muito humor à mistura.





Mas um dos momentos mais sérios foi quando o comediante perguntou a Castro se gosta mais do FC Porto ou do Sp. Braga. E o jogador não fugiu à questão. "Boa pergunta. Não há maneira de responder a isto de forma assim tão simples. Vou ser sincero. Sou do Porto desde que nasci, sócio desde que nasci, fui muitos anos. Identifico-me com tudo o que aprendia lá, tive muitos amigos e vivi a minha vida lá. Mas o que tenho sentido desde que vim para o Sp. Braga é mesmo especial, não digo isto para parecer bem... Gosto muito de estar aqui", afirmou Castro.O médio, de 33 anos, está a iniciar a segunda época ao serviço dos guerreiros e o seu trajeto no Sp. Braga começou precisamente num jogo contra o FC Porto, na 1.ª jornada da Liga de 2020/21, no Dragão, onde até marcou um golo."É a definição de ironia... Logo no sorteio, quando saiu o FC Porto, achei engraçado o primeiro jogo no regresso a Portugal ser contra o Porto... Marquei o golo e houve um momento em que senti: 'Fogo, está mesmo a acontecer...' Depois não vencemos o jogo e não valeu de nada", lembrou Castro.Entre vários elogios ao clube, aos adeptos e à cidade de Braga, Castro recordou a importância de Rui Fonte (saiu para o Estoril no último dia deste mercado de verão) na sua vinda para os arsenalistas."O que praticamente me trouxe para aqui foi uma conversa com o Rui Fonte. Tudo começou ali por um clique dele, eu já estava com a ideia de vir para Portugal", disse, reforçando o ambiente interno dos minhotos: "Temos um bom grupo e o que se vive aqui nunca vivi noutro lugar. Ao fim de umas semanas parecia que já cá estava há vários anos."Castro falou ainda um pouco da forma como fala com os jogadores mais jovens - inclusive com conversas indiscretas, digamos assim... - e a importância dessa interação para que "eles sintam o quão especial é trabalhar diariamente na equipa principal do Sp. Braga".Recordou ainda a passagem pela Turquia, que considera "inesquecível", mesmo com os momentos de receio não só relativos ao regime local, mas também quando deixou de trazer para Portugal as "coisas falsas" que chegou a comprar no Grande Bazar. "Comecei a ter medo e passei a deixar lá tudo", atirou.