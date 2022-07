«Pinto da Costa não me deixou pagar o jantar»: Salvador conta como vendeu David Carmo ao FC Porto

António Salvador relatou, com algum pormenor, os detalhes das negociações com Pinto da Costa que levaram à contratação de David Carmo pelo FC Porto. Numa entrevista ao Canal 11, o presidente contou que jantou duas vezes com o presidente portista e que foi assim que se fechou o negócio."Foi um negócio simples. Felizmente, o Sp. Braga também tem feito bons negócios em Portugal. David Carmo é um jogador da nossa formação, teve a infelicidade de ter estado parado um ano devido a uma lesão gravíssima, curiosamente frente ao FC Porto. Tivemos mais abordagens do estrangeiro, não dos valores que gostaríamos. Um dia o Pinto da Costa disse que gostaria de jantar comigo e que o treinador dele gostaria de ter o Carmo, e eu disse que achava difícil porque ele nunca poderia ser vendido por menos de X. 'É uma situação que eu posso analisar, mas não vamos discutir porque ele é um jogador importante. Só vejo duas oportunidades de isto acontecer: de ser metade [do passe] mas não por 10 M€ ou pela cláusula'. Ao fim de três semanas, Pinto da Costa ligou-me e perguntou-me se queria ter um novo jantar. 'Quero optar pela opção de comprar o Carmo pelo valor total, então o negócio está fechado pelas condições que apresentou-. Por acaso foi ele próprio que pagou o jantar, não me deixou pagar", contou Salvador.Recorde-se que o central chegou ao Dragão por por 20 milhões de euros, mais 2,5 M€ por objetivos.