Pizzi ainda acredita: «Temos muita vontade de mudar a história»

O Sp. Braga perdeu a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência por expressivos 4-0, frente à Fiorentina, o que torna a visita ao Artemio Franchi, esta quinta-feira, numa missão particularmente hercúlea tendo em vista um hipotético apuramento para a fase seguinte.Mas o médio Pizzi, em declarações à Sport TV, garante que a equipa vai "lutar até ao final pela eliminatória". "Vamos entrar com muita vontade de marcar golos, tentar reverter esta situação que está má para nosso lado. Temos muita vontade de mudar a história", afirmou o internacional português."O primeiro jogo não foi do nosso agrado, houve muitas circunstâncias que levaram a que o resultado fosse pesado, mas estamos com grande ambição e vontade de vencer, de mudar a imagem do que foi o primeiro jogo, porque não corresponde à nossa qualidade e imagem do Sp. Braga. Estamos com muita vontade e ambição de vencer o jogo. Sabemos que é muito difícil, mas vamos lutar até ao final pela eliminatória.""No Sp. Braga estamos habituados a entrar todos os campos para vencer, amanhã vai ser isso que vai acontecer, vamos entrar com muita vontade de marcar golos, tentar reverter esta situação que está má para nosso lado. Temos muita vontade de mudar a história e dignificar o que o Sp. Braga tem feito nas competições europeias.""Estou muito feliz, cheguei a um grande clube, com muita história, está a crescer cada vez mais, fui muito bem recebido por todos dentro do clube, sou mais um para ajudar e tentar diariamente nos treinos e jogos dar o máximo para, no final, estarmos todos a festejar e sorrir por termos feito as coisas bem.""Isso passa completamente ao lado, fui bem recebido por toda a gente. Quer jogue 10 minutos ou 15 ou o jogo todo, vou dar sempre o máximo em prol do clube.""É um clube que tem crescido muito ultimanmente, mas a política vai ser, hoje e sempre, treino a treino e jogo a jogo, é isso que vai dar vitórias. O mais importante é que todas as pessoas estão a trabalhar de forma incrível para levar o clube a um patamar mais superior. A pressão temos todos os dias ao vestir esta camisola."