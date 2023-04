Pizzi aponta à Taça de Portugal: «É a oportunidade de o Sp. Braga ganhar outro título»

Com dois objetivos ainda sobre a mesa, o Sp. Braga prepara-se para uma reta final de temporada importante. Para além da luta pelo segundo lugar, os arsenalistas estão também inseridos na luta pela Taça de Portugal. Com efeito, Pizzi tem as baterias apontadas ao Jamor, onde quer ajudar os guerreiros a conquistarem mais um título."Reta final? Vão ser jogos difíceis para toda a gente. Últimos jogos são sempre jogos dificeis, há equipas a lutar pela permanência, outras pela Europa, outras para ser campeão. Vão ser jogos difíceis, mas pensamento é jogo a jogo. Mais imprtante é ganhar o próximo e depois o seguinte. Esse tem de ser um dos objetivos. Temos o objetivo de chegar à final da Taça, porque além de ser um troféu importante, é oportunidade de Sp. Braga ganhar mais um título", apontou, em entrevista à Next.