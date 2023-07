Pizzi aponta ao objetivo da Champions: «Queremos estar a 120%»

O Sp. Braga já prepara no relvado a temporada 2023/24, onde o primeiro grande objetivo passa por garantir lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Artur Jorge entrará em cena na 3.ª pré-eliminatória, com jogos a 8 ou 9 de agosto e a 15 do mesmo mês. E será aqui o arranque oficial da temporada, com um jogo da 1ª jornada da Liga Bwin entre as duas mãos desta eliminatória europeia."Temos um grupo espetacular, agora também com novos jogadores que se ambientaram da melhor maneira. A equipa recebe toda a gente muito bem e temos um plantel com muita qualidade e potencial para ajudar o clube. O nosso foco é trabalhar todos os dias no máximo, começar bem pré-temporada e dar o melhor de nós em cada treino e em cada jogo de preparação, para no primeiro jogo oficial estarmos todos a 120%", referiu Pizzi, aos meios do clube."É um sonho para todos nós entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser um trabalho difícil, vamos apanhar equipas com qualidade e muito complicadas pela frente. Neste momento o nosso foco é o trabalho diário, treinar todos os dias no limite, dar o máximo em cada treino e em cada jogo de preparação, para estarmos prontos para dar uma boa resposta e dar alegrias aos nossos adeptos que bem merecem", acrescentou.