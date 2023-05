Pizzi e Castro rejubilam com o apuramento para a Champions

Garantido aquele que traçaram como primeiro objetivo da época, os jogadores do Sp. Braga estiveram esta segunda-feira de folga, mas alguns deles não deixaram de expressar nas redes sociais o que lhes vai na alma.Foi o caso de Pizzi, reforço da equipa de Artur Jorge a partir de janeiro. "Um dos nossos objetivos para esta época foi concretizado com sucesso! Este grupo de trabalho, todas as pessoas que trabalham no @sportingclubedebraga, os nossos adeptos e a cidade merecem muito isto! Muito obrigado a todos! Agora focar que ainda temos mais coisas para conquistar", registou o internacional português.Também Castro, médio que recupera neste momento de uma lesão muscular, registou o momento: "Que alegria enorme conseguirmos este 3º lugar. Queríamos e queremos mais, mas é de realçar o trabalho fantástico que fizemos. Parabéns a todos que fazem parte deste grande clube por continuar todos os dias a querer mais. Isto ainda não acabou e queremos acabar da melhor maneira!"Tanto num caso como no outro, como se percebe, o foco está já na final da Taça de Portugal, no Jamor, frente ao FC Porto, que se disputa a 4 de junho, a partir das 17h15. Pizzi e Castro falam "mais coisas para conquistar" e "acabar da melhor maneira", procurando fechar a temporada com um troféu que os bracarenses ganharam por três vezes na sua história.