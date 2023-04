Pizzi: «É uma felicidade enorme marcar com esta camisola. Procurava este golo há bastante tempo»

Pizzi foi lançado por Artur Jorge no decorrer da segunda parte do jogo com o Estoril, mas ainda foi a tempo de estrear-se a marcar, conquistar um penálti e ser nomeado o melhor em campo, num jogo que esteve complicado para o Sp. Braga mas em que os arsenalistas acabaram a golear (4-1).





No final da partida, o médio não escondeu a felicidade pela estreia a marcar com a camisola dos minhotos. "Alegria enorme. Agradeço a quem me deu esta distinção. É uma felicidade enorme entrar e ajudar à vitória. Sou mais um que trabalha para conquistar vitórias e para irmos jogo a jogo. Foi isso que aconteceu. Tivemos pela frente um rival complicado, que precisa de pontos. Tirando o início da segunda parte, fizemos um excelente jogo", começou por dizer o médio, em declarações aos microfones da Sport TV.

Pedido de Artur Jorge

"Disse para tentar ter bola, descobrir espaços entre linhas, procurar assumir o jogo. Tentei fazer isso. Tivemos uma reação boa ao golo do Estoril. Enfrentámos uma equipa com bons jogadores e com um excelente treinador. Fomos justos vencedores, com golos bonitos."

Golo

"É uma felicidade enorme marcar com esta camisola. Procurava este golo há bastante tempo. Tive oportunidade antes para fazer, não consegui. Dar parabéns aos companheiros que me receberam bem. Agora é trabalhar que temos jogo na quarta muito importante."

Clássico

"Os outros jogos são coisas que não controlámos. O que controlamos é o trabalho diário e os nossos jogos. Foco é treino a treino, jogo a jogo. Fizemos um excelente jogo. O que se passa nos outros jogos não controlamos. Foco é em nós", terminou