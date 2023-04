Pizzi elogia Artur Jorge: «Tem tudo para crescer, evoluir e chegar a outros patamares»

A campanha de Artur Jorge ao leme do Sp. Braga tem sido alvo de elogios e, esta quarta-feira, recebeu mais um, agora de um nome de peso do plantel arsenalista: Pizzi. Ao cabo de dois meses a trabalhar com o técnico, o internacional português só teve palavras positivas, chegando até a apontar o treinador a patamares mais elevados."Experiência tem sido muito positiva. É um treinador jovem, que está a começar a dar os primeiros passos a nível de 1ª divisão. Tenho a certeza que tem tudo para evoluir, crescer, ser ainda melhor e chegar a outros patamares. Nestes meses, estou contente com o míster e com a equipa técnica. Trabalham de foma positiva, s treinos são competitivos. Isso dá uma competitividade saudável. Tem tudo para neste momento ajudar o Sp. Braga e quiçá, no futuro, ir para outros patamares", apontou Pizzi, em entrevista à Next.No entanto, Artur Jorge não foi o único factor que surpreendeu o médio neste regresso a Portugal. Na verdade, a juventude que orbita em torno do plantel dos guerreiros também foi alvo das melhores referências."Temos jovens com muita qualidade que podem chegar a altos patamares. Um dos principais papéis é tentar ajudá-los a conquistar coisas boas, a treinar cada dia mais forte e a superarem-se a si mesmos para ser o Sp. Braga a usufruir do seu valor e qualidade. Dentro de campo é dar o máximo, com a minha qualidade e experiência", referiu.Por fim, Pizzi também se manifestou surpreendido com o grande crescimento que o Sp. Braga registou desde a primeira passagem pelo clube, que aconteceu entre 2007 e 2011. "Se já de 2007 até 2011, o Sp. Braga estava num patamar muito elevado, quer em condições, quer em pessoal que trabalha aqui, agora está num nível ainda mais elevado. Deve-se ao trabalho de muita gente liderada pelo presidente e é de louvar o crescimento que tem tido", finalizou.