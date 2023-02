Pizzi radiante: «Assim que houve interesse do Sp. Braga, a minha intenção foi vir para aqui»

Reforço de renome no fecho do mercado de transferências, Pizzi foi, a par de Bruma, uma das estreias em evidência na vitória conseguida pelo Sp. Braga na receção ao Famalicão.O médio reconheceu a importância da reação da equipa à pesada derrota por 5-0 frente ao Sporting, em Alvalade. "Sabíamos que tínhamos que dar uma resposta forte e foi uma demonstração de muito valor e grande compromisso, foi uma resposta muito importante, para nós, mas também para estes adeptos, a quem temos de agradecer por nos apoiarem", começou por referir."Foi um jogo muito complicado, o Famalicão tem uma excelente equipa, tem grandes jogadores. Estivemos a ganhar, fizemos o 1-0, controlámos a primeira parte, o Famalicão conseguiu chegar ao empate, mas não nos deixámos cair, acabou por ser um resultado muito justo", sustentou Pizzi, rematando: "Estar aqui a um domingo, com o estádio quase cheio, perante estes adeptos, não há vitória maior."O reforço dos arsenalistas explicou a sua escolha por prosseguir ali a sua carreira, aos 33 anos. "É um orgulho enorme representar o Sp. Braga. Desde o primeiro momento em que houve interesse, a minha intenção foi vir para aqui. Estou aqui há uma semana, e já deu para perceber que este clube funciona como uma família. Estou muito feliz por estar aqui", afiançou, antes de virar o foco para o próximo jogo, que marca o reencontro com a sua ex-equipa em Portugal."O Benfica é uma excelente equipa, é o líder do campeonato, vamos dar o nosso melhor para seguir em frente na Taça e chegar às 'meias'", rematou à Sport TV, nas entrevistas rápidas no final do jogo.