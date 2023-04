Pizzi satisfeito com a decisão de voltar a Braga: «Não estava feliz a nível profissional»

Pouco mais de dois meses depois de regressar ao Sp. Braga, Pizzi não podia estar mais satisfeito com a decisão que tomou. O criativo, de 33 anos, diz mesmo que voltou a ser feliz, isto após uma experiência no Médio Oriente que não estava a corer como esperado."Experiência está a ser ótima, estou muito feliz com a decisão que tomei, não só a nível profissional, como familiar. Sinto-me feliz num grande clube, um clube com história, com excelentes condições. Estou muito integrado no balneário. Estou feliz, agora é trabalhar diariamente para as coisas melhorarem e para festejarmos cosas bonitas. Eu estava no Médio Oriente, onde a vida é muito boa, mas o futebol é diferente. A nível profissional não estava feliz. Surgiu a oportunidade de vir para o Sp. Braga através do presidente com quem sempre tive uma boa relação e o meu foco virou-se para o meu regresso, para voltar a ser feliz a nível futebolistico. Apesar de ter 33 anos, sinto vontade de jogar e competir ao mais alto nível", apontou Pizzi, em entrevista à Next.Pese embora o pouco tempo que leva desde que ingressou nos arsenalistas, o internacional português diz que se sente perfeitamente integrado, algo que se deve à ajuda de caras que conhecia de outras paragens. "Desde o primeiro momento acolheram-me bem. Conhecíamo-nos bem, tinhamos essa amizade e receberam-me bm. A mim e aos outros. Integraram toda a gente bem. O balneário faz uma percentagem boa do sucesso de uma equipa. Acho que têm capacidade de integrar jogadores. É um balneário feliz, divertido, com compettividade e espírito saudável", referiu Pizzi.