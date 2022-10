Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pli pede sócios do Sp. Braga "atentos para perceber as reais intenções do investidor" Candidato derrotado às eleições de 2017 no Sp. Braga lamenta que clube não tenha maioria na SAD





Pli em campanha, em 2017

• Foto: Arquivo/Simão Filho