Pré-época do Sp. Braga arrancou esta sexta-feira com testes médicos ao plantel

Arrancou esta sexta-feira a pré-temporada do Sp. Braga com os habituais exames médicos e testes físicos, um dia depois da bateria de testes à Covid-19 não ter revelado casos positivos no plantel orientado por Carlos Carvalhal.





Marcaram presença 28 jogadores, com destaque para os reforços Tiago Esgaio e Lucas Mineiro.

Em nota divulgada no site oficial, o emblema minhoto informa que quatro atletas (Tormena, Raul Silva, Fransérgio e Galeno) estão em isolamento, depois de terem regressado do período de férias no Brasil, e vão iniciar a pré-época mais tarde. O Sp Braga adianta ainda que Abel Ruiz, avançado que esteve ao serviço da seleção espanhola no Euro sub-21, só irá integrar a pré-época a 1 de julho.



Amanhã prosseguem os testes médicos e o primeiro treino está marcado para segunda-feira.