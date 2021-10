Presidente da AG do Sp. Braga lança apelo aos sócios: «Somos todos essenciais»

José Manuel Fernandes, presidente da Assembleia Geral do Sp. Braga, dirigiu uma carta aos sócios onde apela à forte adesão à AG do clube, agendada para este sábado, no Fórum Braga. "Somos todos Guerreiros essenciais", lê-se.





Os associados irão debater o orçamento desta época do clube, mas também votar o relatório e contas do clube, do exercício de 2020/21, que terminou com prejuízo de 644 mil euros."Caro Associado,Agradeço o apoio que tem dado ao nosso Sporting Clube de Braga.Apelo à sua forte participação em todos os atos, jogos e eventos da coletividade que amamos e de que nos orgulhamos.Estamos todos convocados e somos todos titulares!Neste sentido, peço para comparecer na Assembleia Geral Ordinária, do próxima sábado, 30 de outubro, no Fórum Braga, pelas 9h30, que apreciará e votará o Relatório e Contas da Direção e o Orçamento Geral.Somos todos Guerreiros essenciais para uma ainda maior afirmação do nosso Clube.Juntos somos sempre mais fortes.O Presidente da Assembleia Geral,José Manuel Fernandes"