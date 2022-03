Processo de reversão de expropriação de terrenos não compromete Cidade Desportiva do Sp. Braga

O Tribunal Administrativo de Braga julgou a favor dos antigos donos de duas parcelas de terrenos (2,8 hectares) que tinham sido expropriadas em 2000 pela Câmara de Braga, visando a construção do Parque Norte no vasto espaço junto ao Estádio Municipal, segundo avançou o jornal 'O Minho'. O Tribunal entende que não foi cumprida a função de interesse público, já que essas parcelas integram a área que, anos depois, veio a ser doada pela autarquia ao Sp. Braga para a edificação da Cidade Desportiva e englobam o quartel de bombeiros construído posteriormente.O processo no Administrativo de Braga surgiu por uma impugnação por parte da autarquia face a uma decisão governamental (em 2020) dando razão a um pedido de reversão da expropriação, mas agora a edilidade, liderada por Ricardo Rio, prepara-se para avançar para novo recurso, sendo que o caso pode prolongar-se por vários anos se chegar a outras instâncias superiores. "Mesmo que na última instância a Câmara perca, nunca estará em causa da demolição de algo que já está construído ou a devolução de terrenos, quando muito pode haver um acerto de valores junto dos antigos donos dos terrenos", explicou Ricardo Rio a. Um dossiê que não é da responsabilidade do Sp. Braga, apenas da autarquia.