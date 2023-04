Processo disciplinar aberto a Al Musrati após queixa do V. Guimarães

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar a Al Musrati, médio do Sp. Braga, tendo por base uma participação feita pelo V. Guimarães, de que o nosso jornal tinha dado conta em devido tempo.Em causa um episódio verificado no dérbi da 22.ª jornada da Liga Bwin, a 27 de fevereiro último, em Guimarães, onde o jogador líbio terá feito alegados gestos obscenos na direção dos adeptos vimaranenses. Esse encontro, recorde-se, terminou com triunfo dos vitorianos, por 2-1.O CD abriu um outro processo disciplinar, desta feita à SAD do Sp. Braga, "tendo por objeto eventual violação de deveres gerais ou eventual falta de colaboração com a justiça desportiva".