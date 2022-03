Processo Disciplinar ao Sp. Braga e um adepto detido no fim do jogo com o Gil Vicente

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar ao Sp. Braga, decorrente do encontro com o Gil Vicente, realizado a 13 de março passado, referente à jornada 26 da Liga e que os bracarenses perderam pela margem mínima, com um soberbo golo de Henrique Gomes ao cair do pano.No mapa de castigos divulgado não é prestado qualquer outro pormenor relativo ao processo disciplinar, mas sabeque diz respeito ao comportamento do público. Há ainda a notar uma multa ao Sp. Braga, de 1.301 euros devido ao incomportamento incorreto do público, onde até houve uma detenção.Neste particular, as incidências foram reportadas no relatório de policiamento e dão conta de dois momentos. Um primeiro em que, depois do golo do Gil Vicente, adeptos do Sp. Braga arremessaram três isqueiros e uma maçã, sendo que só dos isqueiros é que chegou a cair dentro das quatro linhas.O segundo momento reportado diz respeito a uma altercação na bancada, já após o apito final, em que um homem proferiu "palavras ofensivas em direção aos polícias da Equipa de Intervenção Rápida, apelidando-os de 'filhos da p***'". "Quando o chefe da EIR fixou o olhar nosuspeito (...) este proferiu as seguintes palavras 'Anda cá filho da p***, já estou cheio de medo de ti'. Ato contínuo serrou os punhos e voltou a dizer 'Anda para este lado filho da p***, rebento-te todo', razão pela qual foi detido", pode ler-se no mapa de castigos do CD, citando o relatório policial.