Processo Disciplinar ao Sp. Braga por incidências no jogo como Gil Vicente foi arquivado

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo disciplinar aberto ao Sp. Braga a 29 de março passado , relativamente a incidências do jogo com o Gil Vicente, no dia 13 do mesmo mês, e que os guerreiros perderam por 1-0 com um golaço de Henrique Gomes ao cair do pano.No processo disciplinar esteve em causa o "eventual apoio da SAD a grupos organizados de adeptos não legalizados afetos àquela sociedade desportiva". A 31 de março, o caso foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga e, a 30 de maio, esta remeteu de novo o dossiê para o CD, "contendo proposta de arquivamento, por entender inexistirem indícios da prática, pela arguida Sp. Braga SAD, de ilícitos disciplinares".O Conselho de Disciplina, conforme informou em comunicado, acabou por decidir "aderir à proposta de arquivamento, por considerar inexistirem indícios da prática de ilícitos disciplinares" por parte dos arsenalistas.