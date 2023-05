Processo disciplinar contra Al Musrati arquivado pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo disciplinar aberto a Al Musrati, do Sp. Braga, na sequência de uma queixa do V. Guimarães contra o médio líbio, sabeA participação feita pelo vitorianos tinha como base eventos ocorridos no dérbi minhoto da 22.ª jornada da Liga Bwin, disputado a 27 de fevereiro, no D. Afonso Henriques, com a formação da casa a alegar que o médio teria feito gestos obscenos na direção dos adeptos vimaranenses.Considerando que não havia prova suficiente para avançar, o Conselho de Disciplina optou pelo arquivamento do processo.