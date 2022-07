Propostas do Sp. Braga para reformulação do campeonato: Salvador explicou ideias a Fernando Gomes

António Salvador esteve, esta sexta-feira, nas instalações da FPF, tendo reunido com o presidente Fernando Gomes no sentido de explicar as ideias apresentadas publicamente na última terça-feira e, ainda, as propostas de quadros competitivos que, no entender do Sp. Braga, elevarão os índices de qualidade e competitividade do futebol português.Ao site da FPF, Fernando Gomes destacou a "reflexão estratégica apresentada pelo presidente do Sp. Braga" e agradeceu a apresentação, que ouviu "com muito agrado"."Agradeço a disponibilidade e o interesse do presidente da FPF, que, no nosso entendimento, será absolutamente decisivo para a urgente evolução a operar nas competições nacionais. A visão, o conhecimento e a capacidade que reconhecemos ao Presidente da FPF e à sua estrutura serão fundamentais num processo que nos envolve a todos, em prol da competitividade e da sustentabilidade de todo o futebol português", afirmou António Salvador.