"Propostas" por Vitinha, contratação de Pizzi e o título: as palavras de António Salvador

António Salvador admitiu que existem "propostas concretas" por Vitinha. O Southampton já deu conta da intenção de bater a cláusula de rescisão (30 milhões de euros) do jovem avançado mas o presidente do Sp. Braga não quis, ainda assim, levantar muito o véu."Vitinha vai continuar? Não sei, não sei. Estamos focados na gala. Se pode sair? É verdade que há abordagens, propostas concretas, mas não é o momento de falar nisso", disse Salvador à margem da gala Legião de Ouro, abordando também a contratação de Pizzi: "É um jogador que esteve pouco tempo nesta casa, já naquela altura foi uma grande transferência para o Atlético Madrid, e é inquestionável o valor dele, a sua qualidade e o que nos pode ajudar enquanto cá estiver."Além do internacional português, entraram também Bruma e Joe Mendes neste mercado de inverno: "Três reforços que o nosso treinador entendeu que eram necessários para atacar a segunda volta e a SAD fez um esforço para dar ao treinador o que ele pretendia. Foi isso que fizemos."Questionado sobre se o Sp. Braga vai mesmo atacar o título, Salvador meteu o foco na partida com o Sporting: "O nosso objetivo real é o próximo jogo e é nisso que temos de estar focados no jogo de quarta-feira. Voltar a focar no jogo após esta gala."