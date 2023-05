PSG e Newcastle de olho no jovem guerreiro José Dinis Rodrigues

A formação do Sp. Braga continua a ganhar espaço no futebol europeu, e há um novo craque na forja que começa a despertar o interesse de alguns dos tubarões: José Dinis Rodrigues. O avançado está a ser seguido atentamente pelo PSG e Newcastle pela época realizada no clube minhoto e, sobretudo, pela participação no último Europeu sub-17, realizado em Israel, onde contabilizou dois golos em cinco jogos.A evolução do atacante que vai completar os 18 anos no próximo mês de julho também está a ser seguida pela estrutura do Sp. Braga. O jovem fez a pré-temporada na equipa principal, sob as ordens de Artur Jorge, e nos últimos meses, transitou dos sub-19 para a equipa B tendo ainda registado uma curta passagem nos sub-23. Ao Minho já chegaram várias abordagens, principalmente após o Europeu, mas o presidente António Salvador tem recusado negociar dado o potencial do ponta-de-lança. Resta saber se conseguirá resistir aos argumentos dos milionários PSG e Newcastle.