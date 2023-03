QSI garante que "não tem qualquer poder de influência na gestão desportiva do Sp. Braga"

A Qatar Sports Investments (QSI), detentora de 21,67% do capital da SAD do Sp. Braga, emitiu um comunicado esta terça-feira na sequência da notícia divulgada ontem pelo jornal escocês 'Daily Record', acerca do plano de colocar o emblema minhoto como rampa de lançamento de talento para a elite do futebol europeu.A QSI começa por assegurar que "não tem qualquer tipo de envolvimento, de forma direta ou indireta, no alegado processo de aquisição do Manchester United". "Importa deixar bem claro que QSI detém uma participação minoritária na SAD do Sporting Clube de Braga e não possui qualquer tipo de poder de influência na respetiva gestão desportiva, pretendendo apenas o crescimento sustentado do clube, inclusive a consolidação do seu estatuto de candidato a todos os títulos do futebol português e de clube de Liga dos Campeões", refere a nota a queteve acesso."Na última quarta-feira, dia 27 de março de 2023, foi publicada uma notícia no jornal diário escocês 'Daily Record' marcada por vários erros factuais grosseiros. Peça, que pretendia dar a conhecer aos leitores os alegados planos e projeto de futuro reservada para o Sporting Clube de Braga no âmbito da política desportiva e de crescimento putativamente definida pela QSI - Qatar Sports Invesment, que recentemente se tornou acionista minoritário do clube minhoto.Notícia avançada pelo jornal escocês, com assinatura do jornalista Duncan Castles, foi publicada repleta de erros factuais, equívocos e informações erróneas, mas, ainda assim, teve ampla divulgação nos meios de comunicação social portugueses.Tendo em conta os erros factuais que acabaram por ter ampla exposição nos 'media' portugueses, em nome da QSI, cumpre esclarecer os seguintes três pontos no sentido de repor a verdade dos factos:a) A QSI não tem qualquer tipo de envolvimento, de forma direta ou indireta, no alegado processo de aquisição do Manchester United F. C., que estará a ser encabeçado e liderado por entidades diferentes, com investidores diferentes e com políticas de gestão distintas daquelas praticadas pela QSI;b) A QSI orgulha-se de seguir uma política desportiva e financeira muito bem definida estrategicamente, através de investimentos focados em diversas modalidades desportivas e clubes que revelem potencial de crescimento de marca e potencie o fortalecimento de parcerias a nível desportivo, marketing e de gestão. Nesse sentido, a QSI pretende, em todos os clubes em que investiu, potenciar esses princípios basilares de gestão e projeto, incluindo o Sporting Clube de Braga, que tem ao seu serviço uma equipa de gestão muito capacitada e de qualidade;c) Por fim, importa deixar bem claro que QSI detém uma participação minoritária na SAD do Sporting Clube de Braga e não possui qualquer tipo de poder de influência na respetiva gestão desportiva, pretendendo apenas o crescimento sustentado do clube, inclusive a consolidação do seu estatuto de candidato a todos os títulos do futebol português e de clube de Liga dos Campeões."