Quarteto do Sp. Braga 'à bica' para o Benfica: «Não me preocupa nada...»

Matheus, Al Musrati, André Horta e Álvaro Djaló estão em risco de exclusão no Sp. Braga, pelo que falharão a partida da 31.ª jornada, em casa do Benfica, se forem admoestados com cartão amarelo no jogo deste sábado à tarde, diante do Portimonense. Mas Artur Jorge está tranquilo em relação a isso."Não me preocupa nada e vamos tentar que possam ter um bom desempenho amanhã. Não estamos preocupados em função da possibilidade de estar a antecipar um jogo posterior. O foco está totalmente direcionado para o jogo com o Portimonense e conto com esses quatro jogadores", afirmou o treinador dos arsenalistas, em conferência de imprensa.