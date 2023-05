Queixa do Conselho de Arbitragem vale processo disciplinar a diretor de comunicação do Sp. Braga

O diretor de comunicação do Sp. Braga, Alexandre Carvalho, foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina, tendo por base "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou violação de deveres gerais".O procedimento foi instaurado depois de uma participação do Conselho de Arbitragem relativa a uma publicação feita pelo dirigente nas redes sociais após o jogo com o Benfica, no Estádio da Luz."Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos", escreveu Alexandre Carvalho, numa referência ao lance entre Ricardo Horta e Grimaldo, que motivou queixas dos arsenalistas.