Quem é o Federer, o Djokovic ou o Kyrgios do Sp. Braga? André Horta dá as respostas

Durante a sua conversa com o site 'Bola Amarela', especializado em ténis, André Horta foi desafiado a comparar algumas das principais figuras do circuito ATP aos jogadores do plantel do Sp. Braga. Naturalmente que surgiram respostas muito curiosas...Começando por Nick Kyrgios, o australiano que continua a ter tanto de talentoso como de controverso e imprevisível. "O Kyrgios do Braga é o David Carmo. É um palhacinho, muito engraçado. Não é tão polémico, se não o Kyrgios do Braga era eu, porque até tenho mais polémicas. Mas não posso ser o Nadal e o Kyrgios", gracejou André Horta."Como o Federer, em termos de técnica e 'finesse', meto o Iuri Medeiros, que é incrível. Em termos de eficácia, e se calhar é o melhor de todos quando está bem, meto o meu irmão como o Djokovic. O Medvedev, com um estilo meio esquisito mas eficaz, é o Vitinha, o nosso ponta-de-lança. Apareceu, não do nada, mas fruto do trabalho e agora é um muro. O Zverev é o Yan Couto, um tipo com muita qualidade e que, se tiver cabeça, pode ser incrível. O Alcaraz pode ser o Rodrigo Gomes", atirou André Horta, bem disposto.E neste paralelo entre ténis e futebol, este fã incondicional de Rafael Nadal explica como leva esta inspiração para a sua carreira de futebolista. "Se estou em algum jogo e não está a correr tão bem, esteja a jogar ou não, a minha função, tal como ele diz, é arranjar soluções para ajudar a equipa e tentar desatar um bocado o nó. Imagina que algum jogo que não esteja tão bem, se estiver no banco, analiso o que se está a passar para quando estiver lá dentro conseguir ajudar. Tento pegar nessas expressões que Nadal usa e na forma como gere a carreira. Ele é lutador mas tem muito mais do que isso. A inteligência com que analisa os adversários, com que prepara os jogos, as suas ideologias. Não tento imitar, mas tento levar algumas expressões e transportar para a minha vida e carreira", explicou.