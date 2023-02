Racic: «Dependemos apenas de nós para conseguirmos os nossos propósitos e vamos jogo a jogo»

Uros Racic apontou o segundo golo do Sp. Braga, de penálti, e foi eleito o homem do jogo pela Sport TV. No final, reconheceu que foi decisiva a forma como a sua equipa soube reagir ao golo inaugural do Marítimo, aos 38’. "Depois de sofrer o golo, despertámos logo, reagimos e continuámos a jogar ao mesmo ritmo. E, marcando antes do intervalo, tornámos sem dúvida o jogo mais fácil", concedeu o médio sérvio de 24 anos, assinalando: "Depois, conversámos na cabina e entrámos para a segunda parte muito melhores, acabando por conseguir o essencial que eram os 3 pontos".

Racic aproveitou para agradecer o apoio dos adeptos que se deslocaram à Madeira e desvalorizou o facto da sua equipa estar agora com uma vantagem importante para o Sporting, ou seja 8 pontos. "Somos o Sp. Braga e pensamos só em nós. Dependemos apenas de nós para conseguirmos os nossos propósitos e vamos jogo a jogo. Agora vamos pensar na Fiorentina, que é o próximo", salientou o jogador, feliz pela distinção individual. "Num jogo tão difícil como este, significa muito para mim e dá-me mais força para trabalhar", concluiu.