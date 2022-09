Racic feliz por ingressar no Sp. Braga: «Não pensei em mais nada...»

Uros Racic chegou a Braga com vontade de mostrar serviço na equipa de Artur Jorge. Diz que não pensou "em mais nada" quando lhe falaram da hipótese de voltar a Portugal para jogar nos guerreiros.Até porque terá uma montra europeia onde não surge desde os tempos do Estrela Vermelha. "Tenho muita vontade de voltar a jogar na Liga Europa e espero que possamos chegar o mais longe possível", disse, aos canais do clube."Estou muito feliz por regressar a Portugal e por representar este grande clube. Não pensei em mais nada quando me falaram desta possibilidade de vir para cá jogar. Quero ajudar a equipa e espero que possamos a cada dia, a cada jogo, conquistar muitas vitórias"."Depois de duas temporadas e tantos jogos no Valencia vou dar ainda mais dentro de campo. A experiência em Espanha ajudou-me a ser melhor diariamente e quero demonstrar aquilo que sou capaz"."17 golos marcados em quatro jogos, se não me engano. É um registo fantástico. Por mim, não me importo se conseguirmos continuar dessa forma, é perfeito".: "Não jogo na Liga Europa há muito tempo, a última vez foi quando estava no Estrela Vermelha. Tenho muita vontade de voltar a jogar na Liga Europa e espero que possamos chegar o mais longe possível"."O meu objetivo é, juntamente com a equipa, chegar o mais longe que conseguirmos. Quero dar o melhor de mim e jogar o melhor que sei para que juntos, como equipa, como clube e eu, como jogador, possamos ter uma grande temporada"."Um grande abraço para todos. Vou dar o melhor de mim e espero que sejamos todos felizes no final".