Raul Silva assina pelos romenos do Univesitatea Craiova por duas épocas

O Universitatea de Craiova, terceiro classificado do último campeonato romeno de futebol, assegurou esta terça-feira a contratação do defesa central brasileiro Raul Silva, que alinhava no Sporting de Braga, para as duas próximas épocas.



O próprio clube anunciou hoje a contratação na sua conta oficial no 'Instagram', na qual deu as boas-vindas ao jogador, realçando o facto deste ter conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga ao serviço dos 'arsenalistas'.

Raul Silva, de 32 anos, iniciou a sua carreira profissional em Portugal no Marítimo e terminou a época passada a representar o Estoril, na Liga portuguesa, por empréstimo do Sporting de Braga.