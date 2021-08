Raúl Silva despede-se de Fransérgio após "2.555 dias a dividir o mesmo balneário"

Fransérgio está a viajar para França, onde irá representar o Bordéus, e Raúl Silva já está com saudades. O central brasileiro, que lidava bem de perto com Fransérgio desde os tempos do Marítimo, deixou uma mensagem de despedida no Instagram.





"Sete anos, 84 meses ou 2.555 dias dividindo o mesmo balneário, suando a mesma camisola, lutando a mesma batalha… Daqui em diante talvez os dias sejam um bocado estranhos! Ao futebol, obrigado por nos deixar tanto tempo juntos, e fazer de amigos, irmãos", começou por mencionar."E a você, meu irmão, a maior sorte do Mundo. Continua a encher-nos de orgulho e sendo a maior inspiração para todos aqueles que te conhecem. Se tiver saudades de me chatear contigo, mando-te um whatsapp", gracejou Raúl Silva.