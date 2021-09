Raúl Silva esteve quase certo na Turquia, mas o negócio caiu

Raúl Silva vai continuar ao serviço do Sp. Braga, depois de ter caído o negócio que esteve praticamente certo para o futebol turco. O defesa-central, sabe Record, tinha alinhavado um acordo com o Gaziantep, mas essa possibilidade esfumou-se já esta manhã, devido às... ligações aéreas, pois não foi possível encontrar viagem que permitisse a Raúl Silva chegar em tempo útil ao destino.





É que Gaziantep é uma cidade do sul da Turquia, muito perto da fronteira com a Síria, sendo que o mercado turco encerrará às 22 horas de Portugal continental, meia-noite locais. E na Turquia é indispensável a presença dos protagonistas para os negócios serem concretizados... Sendo assim, Raúl Silva continuará no Sp. Braga.