Raúl Silva felicita o Sp. Braga e deixa mensagem que soa a despedida: «Foi um prazer»

Raúl Silva não faz parte dos planos do Sp. Braga para o que resta da época, ele que termina contrato em junho próximo. Continua a trabalhar no Minho, enquanto não é resolvido o futuro e encontrado um novo clube, mas hoje o jogador deixou uma mensagem que soa a despedida."Parabéns pelos 101 anos, mágico Braga. Foi um prazer", escreveu o defesa-central brasileiro, num 'instastory'.Recorde-se que Carlos Carvalhal já falou publicamente do assunto: "O Raúl está em final de contrato e tinha o desejo de ir para outras paragens já no início do ano, agora tem essa possibilidade de procurar essa felicidade que tanto merece, porque é um profissional fantástico, deu muito ao clube."