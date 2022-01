Raúl Silva perto de trocar o Sp. Braga pelo Estoril

O defesa-central Raúl Silva está a caminho do Estoril. Segundo apurou Record, já há acordo com o Sp. Braga para o empréstimo do brasileiro, de 32 anos, até ao final da temporada, altura em que termina a sua ligação aos guerreiros do Minho.Falta agora Raúl Silva acertar os pormenores do contrato com o Estoril, situação que já está em marcha. O central, conforme Record deu conta em tempo oportuno, também era desejado pelo Famalicão.