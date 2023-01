Recado de Braga para o Benfica: «Sobrepõe-se aos interesses do futebol português e decide o dia em que joga»

O Sp. Braga jogou este sábado (venceu o Boavista, por 1-0) no campeonato, depois de ter atuado na última quarta-feira (triunfo por 3-2 sobre o V. Guimarães) para a Taça de Portugal. A equipa minhota teve apenas dois dias de intervalo entre estes encontros e isso não passou em claro à estrutura dos guerreiros, sobretudo comparando com a realidade do Benfica, que jogou na terça-feira para a Taça e atua este domingo para a Liga, tendo aí quatro dias de intervalo."Era bom que alguém viesse a terreiro explicar isto: o SC Braga joga na 4.ª feira e é obrigado a jogar no sábado - quando deveria jogar domingo; há quem jogue na 3.ª feira e, por transmitir os próprios jogos, sobrepõe-se aos interesses do futebol português e decide o dia em que joga...", escreveu Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, na sua conta do Twitter.