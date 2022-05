Recurso de Eduardo negado

O Tribunal Arbitral do Desporto julgou improcedente o recurso interposto pelo treinador de guarda-redes do Sp. Braga, Eduardo, na sequência dos 30 dias de suspensão – já cumpridos – e multa de 612€ que lhe foram aplicados pelo Pleno do Conselho de Disciplina, a propósito dos desacatos em que se envolveu com o benfiquista Taarabt, na final da pretérita edição da Taça de Portugal, ganha pelos arsenalistas.