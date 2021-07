Recurso negado: Piazon falha mesmo a Supertaça

Lucas Piazon não vai poder participar no 1.º jogo oficial do calendário português em 2021/22, o que no caso do Sp. Braga será a Supertaça Cândido de Oliveira. O brasileiro, expulso na final da Taça de Portugal da última época num lance com Taarabt, viu ser indeferido o recurso apresentado para o pleno do Conselho de Disciplina, órgão que o tinha castigado com um jogo de suspensão e 714 euros de multa.





Na sua defesa, o jogador alegou que "não existiu qualquer contacto físico ou agressão ao jogador adversário"; ressalvou que, no início do lance, queria "apenas retirar das quatro linhas uma bola", com "um pontapé não violento", que "inadvertidamente tocou de raspão num adversário"; e que "o sucedido foi mal interpretado pelo jogador adversário que de seguida, e sem que nada o justificasse, agrediu" Piazon.