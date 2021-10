Renovação de Ricardo Horta não teve custos de intermediação para o Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de Ricardo Horta, que passa a ser válido até 2026. A cláusula de rescisão continua a fixar-se nos 30 milhões de euros e, conforme o comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), este negócio não implicou encargos com serviços de intermediação.





Comunicado do Sp. Braga à CMVM na íntegra:"A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários informar da renovação do Contrato de Trabalho Desportivo do jogador RICARDO JORGE LUZ HORTA, que, em virtude da renovação, se destina a vigorar até ao termo da época 2025/2026, ou seja, 30 de Junho de 2026.Mais se informa que a cláusula de rescisão do jogador é de 30.000.000,00€ (trinta milhõesde euros).A renovação do jogador não implica para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação.O Conselho de Administração,Braga, 14 de Outubro de 2021"