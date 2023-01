Rescisão é fulcral para ter Pizzi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga continua interessado em contratar Pizzi neste mercado de inverno e a possibilidade, apesar de difícil concretização, ainda está de pé. Nesta altura, primeiro é preciso que o médio internacional português se desvincule do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e só depois os guerreiros do Minho poderão avançar de forma efetiva para um potencial acordo com o jogador, de 33 anos.

Sem essa rescisão, Pizzi não deverá voltar a Portugal, tal como deseja, nesta janela de mercado de inverno. O Estoril também tem estado interessado no médio.