Ricardo Horta: «A época não terminou e ainda temos muita coisa para vencer»

Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, recebeu esta quarta-feira o prémio de melhor avançado do mês, relativo a abril. Em declarações ao site da Liga, o internacional português assume que este é um prémio de equipa."Quero agradecer a toda a equipa. Foi um mês muito bom para nós e partilho este prémio com os meus companheiros de equipa. O futebol é um desporto coletivo e sem eles nada disto seria possível", atirou o camisola 21 dos guerreiros.Com o 3.º lugar da Liga Bwin garantido, o Sp. Braga aponta agora à conquista da Taça de Portugal frente ao FC Porto e Ricardo Horta considera que os bracarenses ainda têm "muita coisa para vencer"."Sabemos que a época ainda não terminou, temos muita coisa para vencer. Seria bom se continuasse a marcar, era sinal que a equipa estava bem", completou.