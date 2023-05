Ricardo Horta: «A nossa equipa está de parabéns pelo que fez durante o jogo»

Ricardo Horta abordou, à BTV, as incidências da derrota do Sp. Braga em casa do Benfica (1-0), em jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin, que deixou os minhotos praticamente arredados do título nacional.





"Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra o 1.º classificado e que eles iam entrar fortes. Tentámos resistir ao máximo nos primeiros minutos e acho que conseguimos. Depois, na segunda parte acho que o jogo foi mais equilibrado, mas acabámos por sofrer o golo numa desatenção nossa. Mas a nossa equipa está de parabéns pelo que fez durante o jogo", considerou o capitão bracarense.

Adeptos queriam ganhar?

"Queriam eles os 3 pontos e nós também! Entramos em qualquer estádio para vencer, infelizmente não conseguimos mas ainda há 3 jogos de campeonato e uma final da Taça pela frente. Ainda há muito para vencer."

Horizontes do Sp. Braga

"Temos o nosso caminho bem traçado. Claro que hoje queríamos ganhar e conquistar os 3 pontos, para ter o campeonato mais em aberto. Não foi possível, mas agradeço aos nossos adeptos que se fizeram aqui sentir. Como disse, faltam 3 jogos de campeonato mais a final da Taça e queremos vencer."