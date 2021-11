Ricardo Horta ao serviço imitou feito de João Cancelo

O feito de Ricardo Horta, com três assistências num mesmo jogo, diante do Ludogorets, é inédito nesta edição da Liga Europa. O capitão dos arsenalistas destaca-se, em consequência disso, na liderança do ranking das assistências nesta prova.Mas há quem tenha feito algo igual nas provas da UEFA da corrente época, curiosamente também esta semana: falamos de João Cancelo, do Manchester City, com três assistências no duelo da Champions frente ao Club Brugge.Ricardo Horta entrou nos quatro candidatos a jogador da semana da Liga Europa, no entanto perdeu a corrida por essa distinção para Diaby, do Bayer Leverkusen, que fez dois golos e duas assistências.O português não marcou nos últimos quatro jogos, mas tem compensado no serviço: já tinha feito uma assistência frente ao Portimonense.