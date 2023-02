Ricardo Horta aponta a "pequenas coisinhas": «Parece que a nossa posição está a incomodar muita gente»

Ricardo Horta deu a cara na hora da derrota no dérbi e analisou o 2-1 consentido pelo Sp. Braga na casa do V. Guimarães, no fecho da 22ª jornada da Liga Bwin."Entrámos bem, um bom jogo, equilibrado. A partir da expulsão e do penálti, ficou tudo diferente. O Vitória é boa equipa, a jogar com mais um fez mais um golo. Na segunda parte tentámos dar a volta, marcámos um golo, mas não conseguimos a vitória, que era o que queríamos", vincou o capitão bracarense em declarações à Sport TV, abordando também o trabalho da equipa de arbitragem, à qual deixou algumas queixas, assumindo que jogar com apenas 10 homens durante meia hora teve "peso"."Peso? Sim. Tivemos de correr mais e essa disponibilidade física não a tivemos por correr atrás da bola. Era um jogo importante para nós para passar para segundo, mas parece que a nossa posição está a incomodar muita gente. Vê-se nestas pequenas coisinhas. Dizem que o Sp. Braga é eterno quarto, mas como não estamos em quarto estamos a incomodar muita gente", frisou o internacional português.