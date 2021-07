Ricardo Horta aponta à Supertaça: «Chegar em excelente forma e vencer»

Ricardo Horta tem sido o goleador de serviço na pré-temporada do Sp. Braga, ao ter assinado cinco dos nove golos dos arsenalistas nos jogos-treino já realizados.





"Desde que represento o Sp. Braga dou sempre o meu melhor, penso que isso se tem visto temporada após temporada. Esta será mais uma época em que vou tentar ajudar a minha equipa com golos e assistências, que é o que um jogador da minha posição faz", apontou, em declarações à Next.O foco principal é o coletivo, garante, até porque a temporada vai começar com a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting, no próximo dia 31. "O que interessa é o coletivo e chegar ao jogo da Supertaça todos em excelente forma para conquistarmos o primeiro troféu da época. Estamos todos a trabalhar muito bem nesse sentido", apontou, tendo ainda feito uma avaliação das primeiras semanas de pré-época."Está a correr muito bem, temos trabalhado bem. O míster trabalhou connosco a época passada e já sabemos o que quer e as suas ideias. Todos temos trabalhado para chegar ao primeiro jogo oficial na melhor forma", sublinhou Ricardo Horta.