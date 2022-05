Ricardo Horta aponta o "trabalho de equipa" como o segredo para os prémios recebidos

Distinguido com os prémios de melhor avançado e melhor jogador do mês de abril na Liga Bwin, Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, seguiu o exemplo de Matheus e David Carmo, também premiados pela Liga Portugal, e justificou os troféus recebidos com a força do coletivo bracarense."O segredo é o trabalho da equipa. O futebol é um jogo coletivo, onde todos dependemos dos nossos colegas. Acabei por ser eu a receber o prémio, mas foi um bom trabalho de toda a nossa equipa", frisou, ao meios da Liga.Em abril, Ricardo Horta fez dois golos e duas assistências, contribuindo para as quatro vitórias e um empate dos bracarenses nesse período. O português superou a concorrência de Darwin e Taremi na corrida pelo prémio de melhor jogador.