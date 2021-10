Ricardo Horta após renovar até 2026: «O Sp. Braga vai ser sempre a minha casa»

Ricardo Horta renovou com o Sp. Braga até 2026, num negócio oficializado na tarde desta quinta-feira, e não escondeu a satisfação por algo que disse ter acontecido de forma "natural". "O Sp. Braga vai ser sempre a minha casa, são já muitos anos passados aqui", afirmou, em declarações à Next, tendo ainda frisado o seu papel de capitão.





Nestes anos de Sp. Braga, Ricardo Horta conquistou uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal. Dois momentos "muito marcantes" num trajeto que inclui muitos golos, ao ponto de Horta estar no top 3 dos melhores marcadores da história do Sp. Braga."Desde que cheguei fui sempre muito bem tratado, tentei sempre corresponder a esse tratamento dentro e fora do campo. Esta renovação é mais um motivo de responsabilidade, é algo que aconteceu naturalmente. O Sp. Braga vai ser sempre a minha casa, são já muitos anos passados aqui. Eu digo sempre que as minhas filhas nasceram aqui, são sócias do clube, o Sp. Braga vai ser a minha casa, é um clube que estará sempre no meu coração.""Agora penso mais porque está mais perto, mas na altura não pensava muito nisso, nesses recordes. À medida que fui marcando golos, os recordes começaram a aparecer e claro que era motivo de muito orgulho e satisfação ser dos melhores marcadores de sempre do clube.""Sem dúvida que o mais especial foram os títulos, a Taça da Liga e a Taça de Portuga, dois títulos que me marcaram muito. Na minha carreira não tinha qualquer título, já tinha várias finais mas sem títulos. A carreira de um jogador também é feita por títulos e estes dois foram momentos muito marcantes.""Individualmente tem corrido bem, coletivamente podemos melhorar bastante. Como já disse, o grupo é muito forte e vai, com certeza, melhorar esta performance e vamos conquistar muitas vitórias e muitos pontos.""O que posso prometer é a ambição de sempre. Sempre dei tudo pelo clube desde o primeiro dia que cá entrei. Passadas seis épocas sou o capitão com muito orgulho e é isso que vou tentar fazer sempre, transmitir os valores do clube e mostrar que estou cá para a luta."