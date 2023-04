Ricardo Horta: «As pessoas dizem que sou o 'GOAT'. É giro e levo isso com agrado»

Ricardo Horta falou, esta quinta-feira, do seu estatuto no Sp. Braga, depois de selada a renovação do contrato até 2028, conforme anunciado ontem pelo clube. O capitão arsenalista até fez uma sessão fotográfica especial, com uma pequena cabra (ou um bode...) ao colo, que traduzindo para inglês significa 'goat'. E os adeptos já o consideram o GOAT ('Greatest Of All Time', o maior de todos os tempos na tradução para a língua portuguesa) do Sp. Braga."Não gosto de me intitular como o 'GOAT', mas as pessoas assim o dizem. Gosto de me equiparar a todos. O futebol é um desporto coletivo, apesar de sobressaírem individualidades, e é preciso a equipa estar bem. É só uma curiosidade gira e levo isso com agrado", referiu o jogador, em declarações aos meios do clube, tendo abordado a extensão do vínculo que era válida até 2026 e, agora, durará até 2028."É um sentimento de orgulho, é uma vida que levo já aqui em Braga. A renovação veio mais uma vez mostrar o reconhecimento do meu trabalho e do que tenho vindo a fazer pelo clube. Estes anos passados aqui foram os melhores da minha carreira, tanto a nível pessoal como profissional, passei aqui momentos muito bonitos, espero ainda passar mais momentos bons como os que já passei aqui, mas posso dizer que é dos melhores anos da minha vida aqui em Braga", acrescentou Ricardo Horta."Ser capitão dá-me essa responsabilidade de ser um exemplo não só para os meus colegas mas também para quem está a ver, para que possam sentir que está ali uma pessoa que dá tudo pelo clube e que faz tudo para poder melhorar o clube. Tento dar o máximo para ajudar a equipa, com golos ou assistências, e ajudar os colegas a ser melhores todos os dias", frisou o internacional português, de 28 anos.