Ricardo Horta chega aos 300 jogos pelo Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a titularidade de este domingo frente ao Casa Pia (duelo que ainda está a decorrer), Ricardo Horta chegou aos 300 jogos pela equipa principal do Sp. Braga, um número que foi devidamente registado pelo clubes através das suas redes sociais.

Na lista dos jogadores com mais jogos na história do clube, Ricardo Horta surge apenas com três nomes à sua frente: José Nuno Azevedo (307), Artur Correia (334) e Alan (347).





capítulos de uma história bonita ??



Que privilégio é ter-te connosco, Capitão!#PorMais300 pic.twitter.com/rUSURI1Pcs — SC Braga (@SCBragaOficial) November 6, 2022

Recorde-se que em maio deste ano Ricardo Horta já tinha feito história no clube, ao tornar-se o melhor marcador de sempre dos bracarenses, superando os números de Mário Laranjo (92 golos).Entretanto, também esta noite, Matheus Magalhães chegou aos 265 jogos pela equipa principal dos bracarenses, igualando o técnico Artur Jorge na lista dos jogadores que mais vezes vestiram a camisola do clube - ocupam ambos o 8.º lugar.