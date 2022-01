Ricardo Horta colocado na rota da Premier League

Não há período de mercado de transferências em que o nome de Ricardo Horta não seja falado. E este de janeiro não será diferente. Logo a abrir o ano civil de 2022, o avançado e capitão do Sp. Braga vê o seu nome apontado à Premier League.De acordo com o 'fichajes.net', portal totalmente dedicado a rumores de mercado, Ricardo Horta é seguido com atenção por Arsenal e Liverpool, sendo que este último vai encontrar problemas para formar a linha atacante neste início de ano, pois tem vários jogadores a caminho da CAN.Na mesma notícia, salienta-se os excelentes registos de Ricardo Horta nas cinco épocas e meia que leva no Sp. Braga, referindo que, caso termine a época no Minho, fica bem colocado para bater o seu recorde de golos numa só edição do campeonato, os 12 que assinou em 2019/20. Nesta época, na mesma prova, soma nove em 14 aparições.Apontado como grande figura do Sp. Braga, a notícia refere ainda que será o facto de Ricardo Horta estar contratualmente ligado ao Sp. Braga até 2026 não facilita a vida de um potencial comprador. "A saída de Ricardo Horta poderá concretizar-se por 20 milhões de euros", pode ler-se.Recorde-se que na última atualização do 'Transfermarkt', Ricardo Horta viu a sua cotação de mercado subir dos 14 para os 17 milhões de euros, mantendo-se como jogador mais valioso do Sp. Braga.