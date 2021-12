Ricardo Horta dá frutos como nunca e está a 12 golos do recorde do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

80! Ricardo Horta chegou, anteontem, à fasquia dos 80 golos com a camisola do Sp. Braga, em partidas oficiais, assinando os dois primeiros tentos na goleada aplicada ao Vizela, por 4-1. Continua, assim, a aproximar-se do topo da lista de melhores ...